В Рязанской области на 2026 год утвердили новые тарифы на коммунальные услуги
В Рязанской области на коммунальные услуги утвердили новые тарифы, которые начнут действовать в 2026 году. Постановление губернатора региона Павла Малкова опубликовали «Рязанские ведомости».

Согласно документу, во всех округах и районах Рязанской области с 1 января 2026 года максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги составит 1,7%. С 1 октября 2026 года — 14%. Иные индексы установятся в Рязани и Сасовском округе. С 1 января — 1,7%, а с 1 октября — 15,2%.

В областном центре с начала нового года размер тарифа за электроснабжение увеличится до 7,25 руб./кВт в час; газоснабжение — 10,019 руб./куб. м.; отопление — 3546,66 руб./Гкал.; холодное водоснабжение — 38,27 руб./куб. м.; горячее водоснабжение — 250,36 руб./куб. м.; водоотведение — 45,53 руб./куб. м.; обращение с твердыми коммунальными отходами — 701,94 руб./куб. м.

С 1 октября в Рязани повысятся тарифы на:

  • электроснабжение — 11,2%;
  • газоснабжение — 9,8%;
  • отопление — 14%;
  • холодное водоснабжение — 14%;
  • горячее водоснабжение — 14%;
  • водоотведение — 14%;
  • обращение с ТКО — 29%.

В Сасовском муниципальном округе:

  • электроснабжение — 11,2%;
  • газоснабжение — 9,8%;
  • отопление — 14%;
  • холодное водоснабжение — 25,1%;
  • водоотведение — 21,1%;
  • обращение с ТКО — 29%.

В Скопинском муниципальном округе:

  • электроснабжение — 11,2%;
  • газоснабжение — 9,8%;
  • отопление — 14%;
  • холодное водоснабжение — 17,4%;
  • горячее водоснабжение — 17,4%;
  • водоотведение — 17,5%;
  • обращение с ТКО — 29%.

В Касимовском муниципальном округе:

  • электроснабжение — 11,2%;
  • отопление — 14%;
  • холодное водоснабжение — 15,4%;
  • горячее водоснабжение — 14%;
  • водоотведение — 13,1%;
  • газоснабжение — 9,8%;
  • обращение с ТКО — 29%.

С изменениями тарифов по всем округам и районам Рязанской области можно ознакомиться по ссылке. Напомним, ранее региональная энергетическая комиссия сообщила, что тарифы на коммунальные услуги изменятся из-за повышения ставки НДС с 20% до 22%.

Отмечается, что установление максимальных индексов необходимо для проведения ремонта и повышения качества услуг, а также снижения аварийности.