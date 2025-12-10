Власти: тарифы на коммунальные услуги в Рязани возрастут из-за ставки НДС

Об этом сообщили в Региональной энергетической комиссии. В ведомстве отметили, что с 1 января 2026 года тарифы на коммунальные услуги изменятся из-за повышения ставки НДС с 20% до 22%. «Ежегодная индексация тарифов направлена на поддержание стабильного уровня обслуживания коммунальной системы. Установление предельных индексов учитывает необходимость реализации инвестиционных и ремонтных программ, а также повышение качества коммунальных услуг и снижения аварийности», — объяснили в РЭК. Напомним, ранее стало известно, в Рязанской области размер оплаты услуг ЖКХ увеличится на 14% с 1 октября 2026 года.

