В Рязани врачи спасли 35-летнего мужчину с инфарктом

В медучреждении рассказали, что мужчина вышел на прогулку с собаками и не придал значения тому, что у него онемела и плохо слушалась рука. Рязанец предположил, что это из-за того, что собаки периодически дёргали поводок. Затем мужчина почувствовал резкое жжение в груди и дошёл до остановки, чтобы присесть. Проходившая мимо девушка заметила рязанца и вызвала ему скорую. Врачи диагностировали ей инфаркт миокарда. Пациента доставили в ОКБ, диагноз подтвердился. Мужчину подготовили и провели стентирование. В удовлетворительном состоянии пациент был выписан и теперь наблюдается по месту жительства.

