В Рязани 17 и 18 декабря отключат электроэнергию на нескольких улицах
17 и 18 декабря с 08:30 до 16:30 электричество отключат при реконструкции воздушной линии 0,4 кВ по следующим адресам: ул. Лесная, дома № 1-15; ул. Первомайская, дома № 3а, 3б, 9б. 18 декабря с 08:30 до 16:00 из-за реконструкции воздушной линии 10 кВ электроэнергию временно отключат по улице Санаторий, дома № 36-49.

В Рязани 17 и 18 декабря отключат электроэнергию в связи с проведением работ по реконструкции воздушных линий. Об этом сообщает пресс-служба РГРЭС (Рязанские городские электрические сети).

17 и 18 декабря с 08:30 до 16:30 электричество отключат при реконструкции воздушной линии 0,4 кВ по следующим адресам:

  • ул. Лесная, дома № 1-15;
  • ул. Первомайская, дома № 3а, 3б, 9б.

Кроме того, 18 декабря с 08:30 до 16:00 из-за реконструкции воздушной линии 10 кВ электроэнергию временно отключат по улице Санаторий, дома № 36-49.