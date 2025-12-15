В Рязань на новогодние праздники увеличится поток туристов

В Рязань на новогодние праздники увеличится поток туристов. Об этом пишет ИД «Пресса».

По данным сервиса Авито. Путешествия, на каникулы в городе забронировали на 123% больше квартир, чем в 2025 году.

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Студии и «трешки» снимают реже: их доли — 7% и 5% соответственно.

Средняя стоимость аренды посуточной аренды на каникулах составила 6400 рублей.

В Рязанскую область путешественники планируют в основном короткие поездки: средний срок бронирования посуточной квартиры в Рязани на каникулах составил трое суток, а загородного объекта и глэмпинга — две ночи.