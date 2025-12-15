В России введены круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В России вступает в силу новый порядок назначения штрафов за несообщение в военкомат о смене адреса в период призыва. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, инициированный депутатом Андреем Картаполовым. Ранее штрафы применялись только при уведомлении о смене места жительства на срок более трёх месяцев в период призыва. Новый закон отменяет это ограничение: теперь граждане должны информировать военкомат обо всех изменениях адреса в любое время года. Это связано с введением круглогодичного призыва и возможностью проводить медицинские осмотры и заседания призывных комиссий круглогодично. При этом сама отправка новобранцев на службу сохранит прежние сроки — два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

