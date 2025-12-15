Рязань
В России введены круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде
В России вступает в силу новый порядок назначения штрафов за несообщение в военкомат о смене адреса в период призыва. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, инициированный депутатом Андреем Картаполовым. Ранее штрафы применялись только при уведомлении о смене места жительства на срок более трёх месяцев в период призыва. Новый закон отменяет это ограничение: теперь граждане должны информировать военкомат обо всех изменениях адреса в любое время года. Это связано с введением круглогодичного призыва и возможностью проводить медицинские осмотры и заседания призывных комиссий круглогодично. При этом сама отправка новобранцев на службу сохранит прежние сроки — два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В России вступает в силу новый порядок назначения штрафов за несообщение в военкомат о поездках граждан во время призыва. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, инициированный депутатской группой под руководством Андрея Картаполова, сообщает RG.ru.

Ранее штрафы за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места жительства применялись только в период официальной призывной кампании. Это касалось случаев, когда гражданин выезжал за пределы своего постоянного местожительства на срок более трех месяцев в рамках установленного периода призыва.

Теперь новый закон устраняет это ограничение и обязывает граждан уведомлять военкомат обо всех изменениях адреса независимо от сроков призыва. Это изменение связано с принятием базового закона, который позволяет проводить призыв граждан на военную службу круглый год.

Подписанный документ также предусматривает проведение медицинских обследований и заседаний призывных комиссий в течение всего года. Однако процедура отправки новобранцев на службу останется традиционной и будет проходить два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.