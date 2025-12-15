В России введены круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В России вступает в силу новый порядок назначения штрафов за несообщение в военкомат о поездках граждан во время призыва. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, инициированный депутатской группой под руководством Андрея Картаполова, сообщает RG.ru.
Ранее штрафы за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места жительства применялись только в период официальной призывной кампании. Это касалось случаев, когда гражданин выезжал за пределы своего постоянного местожительства на срок более трех месяцев в рамках установленного периода призыва.
Теперь новый закон устраняет это ограничение и обязывает граждан уведомлять военкомат обо всех изменениях адреса независимо от сроков призыва. Это изменение связано с принятием базового закона, который позволяет проводить призыв граждан на военную службу круглый год.
Подписанный документ также предусматривает проведение медицинских обследований и заседаний призывных комиссий в течение всего года. Однако процедура отправки новобранцев на службу останется традиционной и будет проходить два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.