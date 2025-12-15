Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-7°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.45 -0.28 16/12
ЦБ EUR 93.23 -0.33 16/12
Нал. USD 80.60 / 80.50 15/12 18:30
Нал. EUR 94.00 / 94.85 15/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
2 516
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 032
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 002
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 492
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с января 2026 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный с января 2026 года. Также он утвердил меры для укрепления экономической и социальной безопасности: продлил на 2026 год параллельный импорт и антисанкционные меры для поддержки рынка. Усилил контроль за финансовыми операциями, связанными с экстремизмом и терроризмом. Важным шагом стало освобождение от обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов для улучшения условий семей с особыми потребностями. Кроме того, подписано соглашение о ратификации порядка поставок военной и боевой техники между Россией и Индией, что усиливает военно-техническое сотрудничество.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самозанятым гражданам получать оплачиваемый больничный с января 2026 года. Об этом пишет «Газета. ру».

Кроме того, Путин утвердил ряд инициатив, направленных на укрепление экономической и социальной безопасности. В числе принятых мер — продление на 2026 год механизма параллельного импорта и других антисанкционных мер, что поможет поддерживать рынок в условиях международных санкций.

Также президент подписал закон об ужесточении контроля за финансовыми операциями лиц, связанных с экстремизмом или терроризмом. Важным шагом стало освобождение от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов, что позволит улучшить условия для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Кроме того, подписано соглашение о ратификации порядка отправки военной и боевой техники между Россией и Индией, что укрепляет военно-техническое сотрудничество двух стран.