В России самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с января 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный с января 2026 года. Также он утвердил меры для укрепления экономической и социальной безопасности: продлил на 2026 год параллельный импорт и антисанкционные меры для поддержки рынка. Усилил контроль за финансовыми операциями, связанными с экстремизмом и терроризмом. Важным шагом стало освобождение от обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов для улучшения условий семей с особыми потребностями. Кроме того, подписано соглашение о ратификации порядка поставок военной и боевой техники между Россией и Индией, что усиливает военно-техническое сотрудничество.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самозанятым гражданам получать оплачиваемый больничный с января 2026 года. Об этом пишет «Газета. ру».

Кроме того, Путин утвердил ряд инициатив, направленных на укрепление экономической и социальной безопасности. В числе принятых мер — продление на 2026 год механизма параллельного импорта и других антисанкционных мер, что поможет поддерживать рынок в условиях международных санкций.

Также президент подписал закон об ужесточении контроля за финансовыми операциями лиц, связанных с экстремизмом или терроризмом. Важным шагом стало освобождение от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов, что позволит улучшить условия для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Кроме того, подписано соглашение о ратификации порядка отправки военной и боевой техники между Россией и Индией, что укрепляет военно-техническое сотрудничество двух стран.