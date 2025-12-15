В Роспотребнадзоре отметили рост детского травматизма на 5% ежегодно

В России растет количество травм у детей. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число травм увеличивается на 5% каждый год. С 2011 года количество случаев выросло на 500 тысяч в год. Основная причина — травмы, получаемые на аттракционах, которые не контролируются государственными органами. Попова отметила, что травмы детей в возрасте от 0 до 14 лет становятся серьезной проблемой. Она подчеркнула, что многие аттракционы работают без необходимых разрешений, и это вызывает беспокойство. Без должного контроля дети могут получать тяжелые травмы, некоторые из которых приводят к инвалидности. В то же время в школах количество травм у детей снизилось. На травматизм в учебных заведениях приходится около 10-15% от общего числа случаев.

