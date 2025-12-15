Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-7°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.45 -0.28 16/12
ЦБ EUR 93.23 -0.33 16/12
Нал. USD 80.60 / 80.50 15/12 18:30
Нал. EUR 94.00 / 94.85 15/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
2 799
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 039
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 009
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 495
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Роспотребнадзоре отметили рост детского травматизма на 5% ежегодно
В России растет количество травм у детей. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число травм увеличивается на 5% каждый год. С 2011 года количество случаев выросло на 500 тысяч в год. Основная причина — травмы, получаемые на аттракционах, которые не контролируются государственными органами. Попова отметила, что травмы детей в возрасте от 0 до 14 лет становятся серьезной проблемой. Она подчеркнула, что многие аттракционы работают без необходимых разрешений, и это вызывает беспокойство. Без должного контроля дети могут получать тяжелые травмы, некоторые из которых приводят к инвалидности. В то же время в школах количество травм у детей снизилось. На травматизм в учебных заведениях приходится около 10-15% от общего числа случаев.

В России растет количество травм у детей. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число травм увеличивается на 5% каждый год.

С 2011 года количество случаев выросло на 500 тысяч в год. Основная причина — травмы, получаемые на аттракционах, которые не контролируются государственными органами.

Попова отметила, что травмы детей в возрасте от 0 до 14 лет становятся серьезной проблемой. Она подчеркнула, что многие аттракционы работают без необходимых разрешений, и это вызывает беспокойство. Без должного контроля за их безопасностью дети могут получать тяжелые травмы, некоторые из которых приводят к инвалидности.

В то же время в школах количество травм у детей снизилось. На травматизм в учебных заведениях приходится около 10-15% от общего числа случаев.