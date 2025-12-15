В Михайловской районной больнице открыли женскую консультацию

В Михайловской районной больнице открыли женскую консультацию. Об этом сообщает минздрав региона.

Отмечается, что обслуживать отделение будет не только жительниц райцентра, но и сел и деревень. Сейчас в муниципалитете живет более 14 тысяч женщин старше 18 лет.

В консультации работают два врача-гинеколога, две акушерки, психолог, врач УЗИ-диагностики, врачи-консультанты смежных специальностей.