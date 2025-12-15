В Госдуму внесли законопроект об отпуске для помощи родственникам

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий предоставление работникам обязательного краткосрочного отпуска для помощи близким родственникам. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают разрешить работодателям предоставлять сотрудникам до двух дней отпуска без сохранения заработной платы в случаях, когда необходимо сопроводить близкого родственника в медицинское учреждение или доставить его домой. Сейчас такие ситуации законодательно не урегулированы, и работодатель вправе отказать работнику.

В пояснительной записке отмечается, что отсутствие сотрудника на рабочем месте нередко расценивается как нарушение трудовой дисциплины и может повлечь выговор или увольнение, поскольку в законодательстве отсутствует обязанность отпускать работника в подобных обстоятельствах.