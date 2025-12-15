Ушел из жизни вокалист Музыкального театра КБР Алибек Хупсергенов

В Кабардино-Балкарии скорбят по заслуженному артисту России Алибеку Хупсергенову, который скончался в 69 лет. Об этом сообщили в Минкультуры КБР. Алибек Хупсергенов — уроженец села Заюково (1956 г.). Начал карьеру преподавателем музыки, затем обучался в Нальчикском музыкальном училище и Воронежской консерватории. С 1984 года был ведущим солистом Государственного музыкального театра КБР. Он прославился яркими оперными ролями и популяризацией классической вокальной музыки. Как солист театра адыгской песни «Бжамий», внёс значительный вклад в сохранение народного музыкального наследия, завоевав любовь зрителей.

В Кабардино-Балкарии скорбят по поводу кончины заслуженного артиста России, одного из самых ярких вокалистов Музыкального театра республики Алибека Хупсергенова. Артист ушел из жизни на 70-м году, ему было 69 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры КБР.

«Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату: на 70-м году ушел из жизни один из ведущих артистов-вокалистов Государственного музыкального театра КБР, заслуженный артист РФ Алибек Хупсергенов», — говорится в официальном заявлении.

Алибек Хупсергенов родился в селе Заюково в 1956 году. После окончания школы он начал свою карьеру как преподаватель музыки, а затем продолжил обучение в Нальчикском музыкальном училище и Воронежской государственной консерватории. В 1984 году он присоединился к Государственному музыкальному театру КБР, где быстро стал одним из главных солистов.

За годы работы в театре Хупсергенов стал известен благодаря своим запоминающимся оперным партиям и ролям в различных музыкальных постановках. Он также был активным исследователем и популяризатором вокального наследия мировой классической музыки. Как солист театра адыгской песни «Бжамий», он внес значительный вклад в сохранение народных песен, придавая им новые краски и завоевав любовь слушателей.

Фото: Министерство культуры КБР