Ученые обнаружили неожиданный заменитель нефти

Японские ученые из Осакского муниципального университета разработали новый штамм пекарских дрожжей, способных выживать в сложных условиях и эффективно производить 2,3-бутандиол — вещество, востребованное в фармацевтике и косметике. Обычные дрожжи Saccharomyces cerevisiae не могли вырабатывать его в больших количествах из-за токсичности вещества для самих клеток. Путем генетической модификации и отбора устойчивых штаммов создали четыре варианта, из которых штамм YPH499/Co58 демонстрировал рост в 122 раза быстрее обычных дрожжей при высокой концентрации 2,3-бутандиола. Устойчивость объясняется активацией клеточных механизмов защиты от токсинов.

Японские ученые создали новый штамм пекарских дрожжей, который может выживать в сложных условиях и эффективно производить полезное вещество для фармацевтики и косметики. Это открытие может помочь в разработке более экологичных технологий, которые заменят нефтехимическое производство. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Microbiology and Biotechnology.

Группа под руководством доцента Ресуке Ямады из Осакского муниципального университета сосредоточилась на 2,3-бутандиоле — веществе, которое используется в лекарствах и косметике. Проблема заключалась в том, что обычные дрожжи Saccharomyces cerevisiae не могли производить это вещество в больших количествах, так как оно становилось для них токсичным.

Чтобы решить эту проблему, ученые изменили геном дрожжей и отобрали наиболее устойчивые варианты. В итоге они получили четыре модифицированных штамма, которые успешно справлялись с различными стрессами, такими как высокая температура и кислота. Один из штаммов, YPH499/Co58, показал хорошие результаты: он размножался в 122 раза быстрее обычных дрожжей при высокой концентрации 2,3-бутандиола.

Исследование показало, что устойчивость новых дрожжей связана с активацией различных клеточных механизмов, что позволяет им лучше справляться с токсинами. Ученые считают, что это открытие может привести к созданию устойчивых биотехнологий, которые будут менее зависимы от ископаемого топлива и сделают производство химических веществ более экологичным.