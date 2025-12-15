Стали известны подробности смерти мужчины на ж/д путях в Рязанской области
Стали известны подробности смерти мужчины на железнодорожных путях в Рыбном. Их РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского линейного отдела полиции 15 декабря.
Стали известны подробности смерти мужчины на железнодорожных путях в Рыбном. Их РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского линейного отдела полиции 15 декабря.
Смерть 53-летнего мужчины не связана с травмированием поездом, подчеркнули в полиции.
«Проводится проверка. Тело обнаружено с признаками биологической смерти», — отметили в ведомстве.
Напомним, тело заметили на железнодорожных путях в Рыбном.