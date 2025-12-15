Стала известна личность пострадавшего на пожаре в Захаровском районе
Напомним, происшествие случилось 14 декабря в селе Большое Коровино. Горел жилой трехквартирный дом. Пожарные спасли мужчину 1948 года рождения. Его госпитализировали.
