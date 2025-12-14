В Рязанской области произошел крупный пожар, есть пострадавший

Происшествие случилось рано утром 14 декабря. В селе Большое Коровино в Захаровском районе загорелся жилой трехквартирный дом. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 12 человек личного состава. Огонь повредил квартиру, уничтожил легковой автомобиль «ВАЗ-2110» и гараж. Есть пострадавший.