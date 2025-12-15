Рязанская область заняла 45-е место в рейтинге регионов по доходам населения

Рязанская область заняла 45-е место в рейтинге регионов России по доходам населения. Статистика опубликована на сайте РИА Новости. Согласно данным за третий квартал 2025 года, среднедушевые доходы граждан в регионе составили 56,5 тысячи рублей в месяц. Это значительно ниже средних показателей по стране, которые составляют 73 тысячи рублей. В условиях таких доходов рязанцы могут позволить себе в среднем 2,36 фиксированного набора потребительских товаров и услуг, в то время как средний россиянин — 2,88. На верхних позициях рейтинга находятся Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, а замыкают список Республики Тыва и Ингушетия.

Рязанская область заняла 45-е место в рейтинге регионов России по доходам населения. Статистика опубликована на сайте РИА Новости.

Согласно данным за третий квартал 2025 года, среднедушевые доходы граждан в регионе составили 56,5 тысячи рублей в месяц. Это значительно ниже средних показателей по стране, которые составляют 73 тысячи рублей.

В условиях таких доходов рязанцы могут позволить себе в среднем 2,36 фиксированного набора потребительских товаров и услуг, в то время как средний россиянин — 2,88.

На верхних позициях рейтинга находятся Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, а замыкают список Республики Тыва и Ингушетия.

Ранее Рязанская область заняла 53 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат.