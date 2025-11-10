Рязанская область оказалась на 53 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат
Рязанская область заняла 53 место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат. Соответствующие данные
Доля работающих с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц составляет 2,1%. Ниже 45 тысяч рублей получают 36,3%.
Диапазон типичных зарплат в регионе — 37-82 тысячи рублей.
Чукотка, Москва и ЯНАО возглавляют рейтинг. В замыкающей группе — Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Калмыкия.