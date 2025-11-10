Рязанская область оказалась на 53 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат

Ниже 45 тысяч рублей в месяц получают 36,3% рязанцев. Диапазон типичных зарплат в регионе — 37-82 тысячи рублей. Чукотка, Москва и ЯНАО возглавляют рейтинг. В замыкающей группе — Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Калмыкия.