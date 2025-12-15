Россияне рассказали о самых раздражающих новогодних подарках

54% жителей назвали «обременительными» подарки, связанные со здоровым образом жизни или саморазвитием. В этот список попали фитнес-абонементы, занятия по йоге, сертификаты на экстремальные активности и любые презенты, требующие обязательного расписания или регулярных посещений.

Россияне рассказали о самых раздражающих новогодних подарках. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос.

По данным исследования, 31% мужчин утомляют традиционные новогодние носки, которые они называют предсказуемым и формальным подарком. Женщины чаще всего недовольны миниатюрными пробниками духов — такие презенты раздражают 34% опрошенных.

Среди остальных участников наиболее нежелательными подарками стали мягкие игрушки, декоративные подушки и канцелярские календари.

Ещё 7% россиян признались, что испытывают неловкость от сувениров с надписями вроде «лучший друг», «лучшая хозяйка» или «король праздника».