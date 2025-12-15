Рязань
Россиян предупредили о штрафах за слишком шумное празднование Нового года
Слишком шумное празднование Нового года может привести к приезду полиции и штрафу от 500 до 1000 рублей, сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ. Хотя прямой статьи за шум в КоАП нет, штрафы возможны по статье 6.4 за нарушение санитарных норм. Допустимый уровень шума в жилых помещениях — 40 дБА днем и 30 дБА ночью, с возможным превышением до 5 дБА с 7:00 до 23:00. Закона о запрете шума именно в новогоднюю ночь на федеральном уровне нет, правила устанавливают регионы сами. При серьезных нарушениях (драки, хулиганство) полиция вмешается независимо от времени суток.

Машаров также отметил, что уровень шума регулируется государственными стандартами. Днем допустимый уровень шума в жилых помещениях составляет 40 дБА, а ночью — 30 дБА. Важно помнить, что с 07:00 до 23:00 допускается превышение гигиенических норм не более чем на 5 дБА. На федеральном уровне закон о нарушении тишины в новогоднюю ночь отсутствует, и каждый регион самостоятельно устанавливает свои правила.