Россиян предупредили о штрафах за слишком шумное празднование Нового года

Слишком шумное празднование Нового года может привести к нежелательным последствиям, включая приезд полиции и штраф до 1 тысячи рублей. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, передает ТАСС.
По его словам, хотя в новогоднюю ночь органы правопорядка обычно проявляют лояльность к гражданам, в случае серьезных нарушений, таких как драки или хулиганство, полиция будет вынуждена реагировать. Хотя в Кодексе РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за шум, существует статья 6.4 КоАП, которая предусматривает штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. За слишком шумное празднование гражданам грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.
Машаров также отметил, что уровень шума регулируется государственными стандартами. Днем допустимый уровень шума в жилых помещениях составляет 40 дБА, а ночью — 30 дБА. Важно помнить, что с 07:00 до 23:00 допускается превышение гигиенических норм не более чем на 5 дБА. На федеральном уровне закон о нарушении тишины в новогоднюю ночь отсутствует, и каждый регион самостоятельно устанавливает свои правила.