Россиян предупредили о штрафах за слишком шумное празднование Нового года

Слишком шумное празднование Нового года может привести к приезду полиции и штрафу от 500 до 1000 рублей, сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ. Хотя прямой статьи за шум в КоАП нет, штрафы возможны по статье 6.4 за нарушение санитарных норм. Допустимый уровень шума в жилых помещениях — 40 дБА днем и 30 дБА ночью, с возможным превышением до 5 дБА с 7:00 до 23:00. Закона о запрете шума именно в новогоднюю ночь на федеральном уровне нет, правила устанавливают регионы сами. При серьезных нарушениях (драки, хулиганство) полиция вмешается независимо от времени суток.

Слишком шумное празднование Нового года может привести к нежелательным последствиям, включая приезд полиции и штраф до 1 тысячи рублей. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, передает ТАСС.

По его словам, хотя в новогоднюю ночь органы правопорядка обычно проявляют лояльность к гражданам, в случае серьезных нарушений, таких как драки или хулиганство, полиция будет вынуждена реагировать. Хотя в Кодексе РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за шум, существует статья 6.4 КоАП, которая предусматривает штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. За слишком шумное празднование гражданам грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

Машаров также отметил, что уровень шума регулируется государственными стандартами. Днем допустимый уровень шума в жилых помещениях составляет 40 дБА, а ночью — 30 дБА. Важно помнить, что с 07:00 до 23:00 допускается превышение гигиенических норм не более чем на 5 дБА. На федеральном уровне закон о нарушении тишины в новогоднюю ночь отсутствует, и каждый регион самостоятельно устанавливает свои правила.