На 85-м году жизни скончался народный артист России Левон Оганезов
Композитор, актер и телеведущий, народный артист России Левон Оганезов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях его дочь Мария Шкловер. Левон Оганезов ушел из жизни 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В своем посте Мария отметила, что для многочисленных поклонников своего таланта Левон останется в памяти благодаря своей виртуозности и искрометному юмору. «Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», — написала она. Левон Оганезов работал с такими выдающимися артистами, как Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Лариса Голубкина. 25 декабря ему исполнилось бы 85 лет.

Фото: РИА Новости