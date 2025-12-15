Генпрокуратура потребовала передать ТЦ «Премьер» в собственность государства

Московский арбитражный суд по требованию Генпрокуратуры начал передавать государству крупную недвижимость, связанную с латвийским банком Rietumu. Суд признал, что банк поддерживает недружественные действия Латвии, а деньги из России могут финансировать Украину. В числе изымаемой недвижимости — бывший отель «Золотая страна» (ныне «Автор») и апарт-отель на Театральной площади в Петербурге, земельные участки в Новой Москве, поместье в Барвихе, квартира в центре Москвы и торговый центр «Премьер» в Рязани. Владельцами части имущества были бизнесмены Белла и Евгений Купсины, а также Игорь Клименко. Через их компании, по мнению суда, банк контролировал российские активы. Теперь вся недвижимость переходит в собственность государства.