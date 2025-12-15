Генпрокуратура потребовала передать ТЦ «Премьер» в собственность государства
Московский арбитражный суд по требованию Генпрокуратуры начал передавать государству крупную недвижимость, связанную с латвийским банком Rietumu. Суд признал, что банк поддерживает недружественные действия Латвии, а деньги из России могут финансировать Украину. В числе изымаемой недвижимости — бывший отель «Золотая страна» (ныне «Автор») и апарт-отель на Театральной площади в Петербурге, земельные участки в Новой Москве, поместье в Барвихе, квартира в центре Москвы и торговый центр «Премьер» в Рязани. Владельцами части имущества были бизнесмены Белла и Евгений Купсины, а также Игорь Клименко. Через их компании, по мнению суда, банк контролировал российские активы. Теперь вся недвижимость переходит в собственность государства.
Московский арбитражный суд по требованию Генпрокуратуры начал передавать государству крупную недвижимость, которая связана с латвийским банком Rietumu. Об этом пишет «Фонтанка. ру».
Суд счел, что банк помогает недружественным действиям Латвии, а деньги из России могут уходить на поддержку Украины.
Среди изымаемого имущества — множество объектов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В их числе:
- Бывший роскошный отель «Золотая страна» (ныне «Автор») на Владимирском проспекте в Петербурге, известный в 2000-х;
- Элитный апарт-отель на Театральной площади в Петербурге;
- Большие земельные участки в Новой Москве (бывшая птицефабрика в Марьино);
- Поместье в элитной Барвихе и квартира в центре Москвы;
- Торговый центр «Премьер» в Рязани.
Владельцами части этой недвижимости значились бизнесмены Белла и Евгений Купсины, а также Игорь Клименко. Через их компании, как считает суд, латвийский банк контролировал активы в России. Теперь вся эта собственность переходит в доход государства без каких-либо долгов или обременений.