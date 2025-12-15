Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-8°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.60 / 80.63 15/12 12:50
Нал. EUR 94.00 / 94.00 15/12 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
1 891
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 007
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 971
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 475
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Генпрокуратура потребовала передать ТЦ «Премьер» в собственность государства
Московский арбитражный суд по требованию Генпрокуратуры начал передавать государству крупную недвижимость, связанную с латвийским банком Rietumu. Суд признал, что банк поддерживает недружественные действия Латвии, а деньги из России могут финансировать Украину. В числе изымаемой недвижимости — бывший отель «Золотая страна» (ныне «Автор») и апарт-отель на Театральной площади в Петербурге, земельные участки в Новой Москве, поместье в Барвихе, квартира в центре Москвы и торговый центр «Премьер» в Рязани. Владельцами части имущества были бизнесмены Белла и Евгений Купсины, а также Игорь Клименко. Через их компании, по мнению суда, банк контролировал российские активы. Теперь вся недвижимость переходит в собственность государства.

Московский арбитражный суд по требованию Генпрокуратуры начал передавать государству крупную недвижимость, которая связана с латвийским банком Rietumu. Об этом пишет «Фонтанка. ру».

Суд счел, что банк помогает недружественным действиям Латвии, а деньги из России могут уходить на поддержку Украины.

Среди изымаемого имущества — множество объектов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В их числе:

  • Бывший роскошный отель «Золотая страна» (ныне «Автор») на Владимирском проспекте в Петербурге, известный в 2000-х;
  • Элитный апарт-отель на Театральной площади в Петербурге;
  • Большие земельные участки в Новой Москве (бывшая птицефабрика в Марьино);
  • Поместье в элитной Барвихе и квартира в центре Москвы;
  • Торговый центр «Премьер» в Рязани.

Владельцами части этой недвижимости значились бизнесмены Белла и Евгений Купсины, а также Игорь Клименко. Через их компании, как считает суд, латвийский банк контролировал активы в России. Теперь вся эта собственность переходит в доход государства без каких-либо долгов или обременений.