F6: мошенники начали обманывать пользователей Steam в России
