F6: мошенники начали обманывать пользователей Steam в России

Мошенники активизировались в попытках обмана российских пользователей игровой платформы Steam, сообщила ИБ-компания F6, передает ТАСС. Злоумышленники создали около 20 фишинговых сайтов, имитирующих Steam, с целью завлечения жертв через подарочные карты до $50 и «скины» для игр. На некоторых сайтах предлагались и игровые предметы. Пользователей заманивают вводить свои логины и пароли на этих поддельных ресурсах, чтобы получить «приз». Рекламные материалы размещаются на YouTube и TikTok, где мошенники демонстрируют фальшивые сайты и оставляют ссылки на них в своих профилях. Фишинговые сайты созданы как на русском, так и на английском языках, и имеют новогоднюю тематику, приуроченную к годовщине создания платформы.

Фишинговые сайты созданы как на русском, так и на английском языках, и имеют новогоднюю тематику, приуроченную к годовщине создания платформы. Также зафиксированы случаи подделки сайта Twitch с аналогичными схемами. Мошенники используют «ссылки-одноразки» для обхода блокировок.