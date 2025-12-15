Экономисты заявили, что ЦБ снизит ключевую ставку до 16%

Эксперты также посоветовали не откладывать открытие депозитов. По их словам, после решения регулятора ставки по вкладам начнут снижаться быстрее, чем ставки по кредитам. В 2026 году ЦБ продолжит цикл плавного снижения ставки, считают аналитики. Они ждут, что инфляция продолжит снижаться, и настроены «умеренно-позитивно».

