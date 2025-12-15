Рязань
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
2 468
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 031
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 996
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 487
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Экономисты заявили, что ЦБ снизит ключевую ставку до 16%
Эксперты также посоветовали не откладывать открытие депозитов. По их словам, после решения регулятора ставки по вкладам начнут снижаться быстрее, чем ставки по кредитам. В 2026 году ЦБ продолжит цикл плавного снижения ставки, считают аналитики. Они ждут, что инфляция продолжит снижаться, и настроены «умеренно-позитивно».

Экономисты заявили, что ЦБ снизит ключевую ставку до 16%. Об этом сообщает «Газета.Ru»

Эксперты также посоветовали не откладывать открытие депозитов. По их словам, после решения регулятора ставки по вкладам начнут снижаться быстрее, чем ставки по кредитам.

В 2026 году ЦБ продолжит цикл плавного снижения ставки, считают аналитики. Они ждут, что инфляция продолжит снижаться, и настроены «умеренно-позитивно».