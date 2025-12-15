«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной Lada Vesta
Среди улучшений в автомобиле выделяются: новая электронная архитектура с ключ-картой; функция бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя; обновленная мультимедийная система EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов «Сбера». Дистанционный запуск двигателя будет срабатывать при заблокированных дверях и задействованном стояночном тормозе. Систему бесключевого доступа и автозапуска получили все комплектации Lada Vesta, начиная с базовой.
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной Lada Vesta. Об этом пишет портал AUTONEWS.
Среди улучшений в автомобиле выделяются:
- новая электронная архитектура с ключ-картой;
- функция бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя;
- обновленная мультимедийная система EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов «Сбера».
Дистанционный запуск двигателя будет срабатывать при заблокированных дверях и задействованном стояночном тормозе.
Систему бесключевого доступа и автозапуска получили все комплектации Lada Vesta, начиная с базовой.
Фото: официальный сайт Lada