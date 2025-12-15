«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной Lada Vesta

Среди улучшений в автомобиле выделяются: новая электронная архитектура с ключ-картой; функция бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя; обновленная мультимедийная система EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов «Сбера». Дистанционный запуск двигателя будет срабатывать при заблокированных дверях и задействованном стояночном тормозе. Систему бесключевого доступа и автозапуска получили все комплектации Lada Vesta, начиная с базовой.