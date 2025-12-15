Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области
Также российская армия поразила объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в доставке на Украину западного вооружения.
Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету «Гром-2», 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 545 беспилотников.