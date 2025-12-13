Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
Пнд, 15
-6°
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 81.00 / 81.00 13/12 08:20
Нал. EUR 94.00 / 94.75 13/12 08:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 855
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 748
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 409
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 199
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В рязанском лесу усилят охрану для поимки воров елок
Отмечается, что в целях усиления охраны хвойных насаждений в предновогодний период государственными лесными инспекторами Спасского лесничества организовано ежедневное патрулирование лесного фонда. Патрулирование будет ежедневным с 15 декабря до 11 января 2026 года. «Обращаем внимание, что при расчете ущерба от незаконной рубки в декабре — январе он подлежит увеличению в два раза в случае рубки, выкапывания, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород. Сделайте лесу подарок — оставьте елочку в лесу!», — призвали в лесничестве.

В рязанском лесу усилят охрану для поимки воров елок. Об этом сообщили на странице ВК ГКУ РО «Спасское лесничество».

Отмечается, что в целях усиления охраны хвойных насаждений в предновогодний период государственными лесными инспекторами Спасского лесничества организовано ежедневное патрулирование лесного фонда. Патрулирование будет ежедневным с 15 декабря до 11 января 2026 года.

В материале подчеркнули, что патрулирование проведут в том числе для обеспечения законности заготовки недревесных лесных ресурсов — еловые, сосновые лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников.

«Обращаем внимание, что при расчете ущерба от незаконной рубки в декабре — январе он подлежит увеличению в два раза в случае рубки, выкапывания, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород. Сделайте лесу подарок — оставьте елочку в лесу!», — призвали в лесничестве.

Напомним, штраф за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев для граждан составляет от трех до четырех тысяч рублей.