В рязанском лесу усилят охрану для поимки воров елок

Отмечается, что в целях усиления охраны хвойных насаждений в предновогодний период государственными лесными инспекторами Спасского лесничества организовано ежедневное патрулирование лесного фонда. Патрулирование будет ежедневным с 15 декабря до 11 января 2026 года. «Обращаем внимание, что при расчете ущерба от незаконной рубки в декабре — январе он подлежит увеличению в два раза в случае рубки, выкапывания, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород. Сделайте лесу подарок — оставьте елочку в лесу!», — призвали в лесничестве.

В рязанском лесу усилят охрану для поимки воров елок. Об этом сообщили на странице ВК ГКУ РО «Спасское лесничество».

Отмечается, что в целях усиления охраны хвойных насаждений в предновогодний период государственными лесными инспекторами Спасского лесничества организовано ежедневное патрулирование лесного фонда. Патрулирование будет ежедневным с 15 декабря до 11 января 2026 года.

В материале подчеркнули, что патрулирование проведут в том числе для обеспечения законности заготовки недревесных лесных ресурсов — еловые, сосновые лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников.

«Обращаем внимание, что при расчете ущерба от незаконной рубки в декабре — январе он подлежит увеличению в два раза в случае рубки, выкапывания, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород. Сделайте лесу подарок — оставьте елочку в лесу!», — призвали в лесничестве.

Напомним, штраф за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев для граждан составляет от трех до четырех тысяч рублей.