Россиян предупредили о штрафах за самовольную вырубку елок

Россиянам напомнили о запрет на вырубку деревьев без разрешения. Он запрещает рубить, повреждать или выкапывать деревья, кустарники и лианы в лесах без соответствующих разрешений. Отмечается, что за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев: для граждан — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если нарушение совершено с использованием техники или в лесопарковой зоне: для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

