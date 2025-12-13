В Рязанской области пройдут рейды по поиску нетрезвых водителей

Отмечается, что на территории региона 13 декабря пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ «Нетрезвый водитель». Инспекторы ДПС будут использовать методы массовых проверок. Их суть — проверить максимальное количество водителей и машин на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Ранее сообщалось, что с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировали 127 ДТП.