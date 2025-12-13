Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
Пнд, 15
-6°
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 81.00 / 81.00 13/12 08:20
Нал. EUR 94.00 / 94.75 13/12 08:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 855
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 748
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 409
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 199
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области пройдут рейды по поиску нетрезвых водителей
Отмечается, что на территории региона 13 декабря пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ «Нетрезвый водитель». Инспекторы ДПС будут использовать методы массовых проверок. Их суть — проверить максимальное количество водителей и машин на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона 13 декабря.

Отмечается, что на территории региона 13 октября пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ «Нетрезвый водитель».

Инспекторы ДПС будут использовать методы массовых проверок. Их суть — проверить максимальное количество водителей и машин на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Ранее сообщалось, что с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировали 127 ДТП.