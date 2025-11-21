В Рязанской области в 2025 году произошло 1252 ДТП, в них погибли 137 человек

На территории Рязанской области за десять месяцев 2025 года произошло 1252 ДТП. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказала инспектор управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Анна Мелешкина.
По итогам октября 2025 года стало известно, что в регионе произошло 1252 ДТП, в которых 137 человек погибли, а 1643 — получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, Анна Мелешкина отметила, что серьезной проблемой остается вождение в нетрезвом виде. С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировали 127 ДТП. В них погибли 34 человека, а травмы зафиксировали у 163. Инспектор уточнила, что аварии с нетрезвыми водителями составляют примерно 10% от общего количества ДТП в регионе.
Также в Рязанской области зарегистрировали 244 ДТП с участием пешеходов. В таких авариях погибли 24 человека и пострадали 238.
«Следует отметить, что по итогам октября возросло число наездов на пешеходов вне населенных пунктов с 16 до 23 ДТП, в которых 11 человек погибли и 13 получили травмы», — пояснила Мелешкина.
Согласно статистике, на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 82 ДТП. При этом погибли 3 человека, 81 — получил травмы. На регулируемых — 18 ДТП с 2 погибшими и 19 пострадавшими.
Инспектор Анна Мелешкина напомнила, что пешеходы обязаны использовать на своей одежде предметы со световозвращающими элементами вне населенных пунктов в темное время суток или при недостаточной видимости. А в черте города данная мера носит рекомендательный характер. Мелешкина отметила, что световозвращающие элементы в десятки раз повышают заметность пешехода.