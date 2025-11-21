Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 80.01 / 79.90 21/11 17:10
Нал. EUR 92.47 / 93.27 21/11 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
4 часа назад
244
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 386
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 386
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области в 2025 году произошло 1252 ДТП, в них погибли 137 человек
По итогам октября 2025 года стало известно, что в регионе произошло 1252 ДТП, в которых 137 человек погибли, а 1643 — получили ранения различной степени тяжести. Серьезной проблемой остается вождение в нетрезвом виде. С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировали 127 ДТП. В них погибли 34 человека, а травмы зафиксировали у 163. Инспектор уточнила, что аварии с нетрезвыми водителями составляют примерно 10% от общего количества ДТП в регионе.

На территории Рязанской области за десять месяцев 2025 года произошло 1252 ДТП. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказала инспектор управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Анна Мелешкина.

По итогам октября 2025 года стало известно, что в регионе произошло 1252 ДТП, в которых 137 человек погибли, а 1643 — получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, Анна Мелешкина отметила, что серьезной проблемой остается вождение в нетрезвом виде. С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировали 127 ДТП. В них погибли 34 человека, а травмы зафиксировали у 163. Инспектор уточнила, что аварии с нетрезвыми водителями составляют примерно 10% от общего количества ДТП в регионе.

Также в Рязанской области зарегистрировали 244 ДТП с участием пешеходов. В таких авариях погибли 24 человека и пострадали 238.

«Следует отметить, что по итогам октября возросло число наездов на пешеходов вне населенных пунктов с 16 до 23 ДТП, в которых 11 человек погибли и 13 получили травмы», — пояснила Мелешкина.

Согласно статистике, на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 82 ДТП. При этом погибли 3 человека, 81 — получил травмы. На регулируемых — 18 ДТП с 2 погибшими и 19 пострадавшими.

Инспектор Анна Мелешкина напомнила, что пешеходы обязаны использовать на своей одежде предметы со световозвращающими элементами вне населенных пунктов в темное время суток или при недостаточной видимости. А в черте города данная мера носит рекомендательный характер. Мелешкина отметила, что световозвращающие элементы в десятки раз повышают заметность пешехода.