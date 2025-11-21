В Рязанской области в 2025 году произошло 1252 ДТП, в них погибли 137 человек

По итогам октября 2025 года стало известно, что в регионе произошло 1252 ДТП, в которых 137 человек погибли, а 1643 — получили ранения различной степени тяжести. Серьезной проблемой остается вождение в нетрезвом виде. С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировали 127 ДТП. В них погибли 34 человека, а травмы зафиксировали у 163. Инспектор уточнила, что аварии с нетрезвыми водителями составляют примерно 10% от общего количества ДТП в регионе.