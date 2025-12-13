Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, до конца суток 13 декабря на территории Рязанской области сохранятся порывы ветра 12-15 м/с. Рязанцев призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.