Прокуратура скорректировала иск к экс-вице-губернатору Рязанской области Грекову
Ранее Советский районный суд Рязани начал рассмотрение гражданского дела по иску Генпрокуратуры РФ к Грекову и другим ответчикам (Татьяне Грековой, Владимиру Массалитину, Елене и Ксении Муктаевым, Марине Новиковой) об обращении имущества стоимостью 112 миллионов рублей в доход государства. В иск включили земельный участок и жилье в Москве и Ростове-на-Дону, коллекционное оружие, иконы, а также взыскание 12 миллионов рублей за проданные автомобили.

Напомним, в мае 2025 года Советский районный суд Рязани приговорил Грекова к 17 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и получении взяток, а также назначил штраф в 400 миллионов рублей. Рязанский областной суд в апелляции смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии.

Подробнее об уголовном деле бывшего вице-губернатора можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.