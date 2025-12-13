Прокуратура скорректировала иск к экс-вице-губернатору Рязанской области Грекову

Представитель прокуратуры попросил приобщить к делу уточненное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Советском суде Рязани. «С учетом того, что приговором суда часть имущества Грекова была конфискована, в том числе оформленное на представителей, это имущество исключено из искового заявления», — пояснил прокурор, передали РИА Новости. Суд принял уточненные требования. Новая стоимость иска на заседании не называлась. Также производство в части требований к одному из ответчиков — на которого ранее было оформлено конфискованное имущество — прекращено.

Ранее Советский районный суд Рязани начал рассмотрение гражданского дела по иску Генпрокуратуры РФ к Грекову и другим ответчикам (Татьяне Грековой, Владимиру Массалитину, Елене и Ксении Муктаевым, Марине Новиковой) об обращении имущества стоимостью 112 миллионов рублей в доход государства. В иск включили земельный участок и жилье в Москве и Ростове-на-Дону, коллекционное оружие, иконы, а также взыскание 12 миллионов рублей за проданные автомобили.

Напомним, в мае 2025 года Советский районный суд Рязани приговорил Грекова к 17 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и получении взяток, а также назначил штраф в 400 миллионов рублей. Рязанский областной суд в апелляции смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии.

