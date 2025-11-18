В Рязани начали рассмотрение дела об обращении в госдоход имущества Игоря Грекова

Советский районный суд Рязани рассматривает дело по требованию Генпрокуратуры обратить в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Игоря Грекова и его родственников на сумму 112 млн рублей. В иск включены земля, жилые объекты в Москве и Ростове-на-Дону, коллекционное оружие и иконы. Генпрокуратура утверждает отсутствие законных доходов у ответчиков для такого имущества и предполагает незаконное происхождение средств. Ответчиками также выступают Татьяна Грекова, Владимир Массалитин и другие. Их представитель на заседании 18 ноября заявил о непризнании вины и намерении представить доказательства. Суд отложен до 11 декабря для вызова аудитора в качестве свидетеля.

Прокуратура утверждает отсутствие законных доходов у ответчиков для приобретения указанного имущества и предполагает, что средства были получены незаконно. Представитель ответчиков, включая несовершеннолетнего сына Грекова, на заседании заявил об отсутствии признания вины и намерении предоставить доказательства правомерности.

Отмечается, что часть имущества уже была конфискована по уголовному делу, а в иске используется кадастровая стоимость на момент подачи иска, которая отличается от стоимости приобретения. Адвокат указала на наличие документов о доходах Грекова с гражданско-правовых договоров, а также на продажу дома в Ростове-на-Дону с декларированным доходом.

На слушании 18 ноября свидетель Татьяна Золотарёва пояснила, что апартаменты и машино-место в Москве были приобретены ей лично и подарены внуку из-за изменений планов семьи. Были представлены доказательства наличия у супругов Золотарёвых необходимых средств. Она также подтвердила, что картины и иконы у Грекова были до его работы в правительстве.

По ходатайству стороны защиты, предложившей вызвать аудитора Евгения Павлюченко для дачи показаний, суд отложил заседание на 11 декабря.

Ранее сообщалось, Генпрокуратура подала иск на Грекова о незаконных доходах, назначено слушание.

Игорь Греков уже был осужден за взяточничество и мошенничество, получив 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 миллионов рублей.

