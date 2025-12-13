14 декабря температура в Рязани опустится до -10 градусов, ожидается гололедица

В воскресенье спрогнозировали облачную погоду, с прояснениями. Ночью местами будет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до −10…−5°С, днем −9…−4°С.

Во воскресенье, 14 декабря температура в Рязанской области опустится до -10 градусов, ожидается гололедица. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

