Депутат Госдумы назвал ЕГЭ препятствием для развития среднего образования
Депутат Госдумы Сергей Миронов назвал ЕГЭ препятствием для развития среднего образования и призвал отказаться от единого экзамена, считая его несоответствующим реальным образовательным задачам. Об этом написали ТАСС.

По мнению Миронова, современная система образования чрезмерно ориентирована на экзаменационные процедуры.

«Основная нагрузка на школьника сегодня вызвана подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а вовсе не объемом знаний, объективно необходимых современному ученику», — заявил политик.

Он подчеркнул, что формат ЕГЭ не отражает реальных образовательных потребностей и негативно влияет на дальнейшее обучение.

Напомним, стали известны даты ЕГЭ 2026 года.