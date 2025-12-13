Депутат Госдумы назвал ЕГЭ препятствием для развития среднего образования

По мнению Миронова, современная система образования чрезмерно ориентирована на экзаменационные процедуры. «Основная нагрузка на школьника сегодня вызвана подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а вовсе не объемом знаний, объективно необходимых современному ученику», — заявил политик. Он подчеркнул, что формат ЕГЭ не отражает реальных образовательных потребностей и негативно влияет на дальнейшее обучение.

Депутат Госдумы Сергей Миронов назвал ЕГЭ препятствием для развития среднего образования и призвал отказаться от единого экзамена, считая его несоответствующим реальным образовательным задачам. Об этом написали ТАСС.

