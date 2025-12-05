Стали известны даты ЕГЭ 2026 года

Уже первого июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Четвёртого — русский язык, восьмого июня — математику базового и профильного уровней. Экзамен по обществознанию и физике пройдёт 11 июня. 15 июня запланированы биология, географии и иностранным языкам (письменная часть). 18 и 19 июня пройдут экзамены по иностранным языкам (устная часть) и информатике. Время начало экзаменов: 10:00 по местному времени. Отмечается, что Роспотребнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов по желанию выпускника 8 и 9 июля. Резервные дни сдачи экзаменов — 22 и 25 июня.

