Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
Сбт, 06
Вск, 07
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.23 / 78.00 05/12 18:15
Нал. EUR 90.50 / 92.02 05/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
Вчера 13:10
952
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
923
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
991
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Стали известны даты ЕГЭ 2026 года
Уже первого июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Четвёртого — русский язык, восьмого июня — математику базового и профильного уровней. Экзамен по обществознанию и физике пройдёт 11 июня. 15 июня запланированы биология, географии и иностранным языкам (письменная часть). 18 и 19 июня пройдут экзамены по иностранным языкам (устная часть) и информатике. Время начало экзаменов: 10:00 по местному времени. Отмечается, что Роспотребнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов по желанию выпускника 8 и 9 июля. Резервные дни сдачи экзаменов — 22 и 25 июня.

Минпросвещения и Роспотребнадзор утвердили даты ЕГЭ на 2026 год. Об этом сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на приказы ведомств.

Уже первого июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Четвёртого — русский язык, восьмого июня — математику базового и профильного уровней. Экзамен по обществознанию и физике пройдёт 11 июня. 15 июня запланированы биология, географии и иностранным языкам (письменная часть). 18 и 19 июня пройдут экзамены по иностранным языкам (устная часть) и информатике. Время начало экзаменов: 10:00 по местному времени.

Отмечается, что Роспотребнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов по желанию выпускника 8 и 9 июля. Резервные дни сдачи экзаменов — 22 и 25 июня.