41 украинский БПЛА уничтожили в небе России ночью
Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 28 БПЛА сбили над территорией Саратовской области, по четыре беспилотника уничтожили в Воронежской и Ростовской областях, по два в Белгородской области и Республике Крым, а также один БПЛА сбили в Волгоградской области. Напомним, в Рязанской области уничтожили один украинский беспилотник днем 12 декабря.

