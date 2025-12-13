41 украинский БПЛА уничтожили в небе России ночью

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 28 БПЛА сбили над территорией Саратовской области, по четыре беспилотника уничтожили в Воронежской и Ростовской областях, по два в Белгородской области и Республике Крым, а также один БПЛА сбили в Волгоградской области. Напомним, в Рязанской области уничтожили один украинский беспилотник днем 12 декабря.