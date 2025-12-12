В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Погодную опасность в регионе объявили из-за сильной гололедицы на дорогах. Метеопредупреждение будет действовать до 23:00 13 декабря. Ранее рязанцев предупредили о сильном снегопаде и морозе.