Рязанскую область накроет сильный снегопад и мороз

Согласно прогнозу, до конца 12 декабря, ночью и утром 13 декабря на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах ожидается метель, ухудшение видимости 200-500 м. На дорогах сильная гололедица. Помимо этого, ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с. Также 13 декабря ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов.