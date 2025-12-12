В России выросло число мошенничеств с электронными дневниками школьников

В России фиксируется увеличение числа случаев мошенничества, связанных с электронными дневниками школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ. По данным банка, злоумышленники представляются учителями и звонят школьникам или их родителям под предлогом «обновления» или «перевыпуска» электронного дневника. После этого они пытаются получить коды из СМС или push-уведомлений для входа на «Госуслуги» или в мобильное приложение банка.

В России фиксируется увеличение числа случаев мошенничества, связанных с электронными дневниками школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

По данным банка, злоумышленники представляются учителями и звонят школьникам или их родителям под предлогом «обновления» или «перевыпуска» электронного дневника. После этого они пытаются получить коды из СМС или push-уведомлений для входа на «Госуслуги» или в мобильное приложение банка.

Также мошенники действуют от имени школьных медсестер. Они сообщают о необходимости срочного медосмотра для допуска к занятиям и предлагают пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке.

В ВТБ призвали родителей не только устанавливать на телефоны защитные технологии, но и объяснять детям алгоритм действий при подозрительных звонках.