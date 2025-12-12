В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за хулиганство на дорогах

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла межфракционный законопроект о введении уголовной ответственности за хулиганство на транспорте. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает дополнение статьи 213 УК РФ новым составом преступления, связанным с совершением хулиганских действий водителем или в отношении водителя. В пояснительной записке отмечается, что управление транспортом происходит в условиях повышенного стресса и концентрации внимания. Агрессивное поведение на дороге, вандализм или нападения на водителей могут привести к массовым нарушениям правил, авариям и пострадавшим.

«Предлагаемые меры позволят значительно усилить ответственность для тех, кто провоцирует разборки на дороге и в транспорте. Это прямая угроза безопасности водителей, пассажиров и пешеходов», — заявил Нилов.

По мнению авторов инициативы, введение отдельной уголовной статьи позволит предотвратить преступления, снизить угрозы жизни и здоровью граждан и повысить безопасность на дорогах, придомовых территориях и стоянках.