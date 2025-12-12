Роскомнадзор опроверг слухи о новых ограничениях для Telegram

Роскомнадзор опроверг информацию о введении новых ограничений для мессенджера Telegram. В пресс-службе ведомства сообщили, что на данный момент никаких новых мер по ограничению работы сервиса не применяется, передает Интерфакс. Ранее пользователи Telegram в России начали замечать замедление работы мессенджера, что вызвало волну недовольства. Однако, как подчеркнули в Роскомнадзоре, это не связано с новыми ограничениями. Напомним, что 13 августа пресс-служба РКН сообщила о «частичном ограничении звонков» в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Эти меры были приняты в соответствии с материалами правоохранительных органов для борьбы с преступностью. *принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

