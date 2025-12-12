Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 81.00 / 80.50 12/12 16:20
Нал. EUR 94.00 / 94.76 12/12 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 784
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 667
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 380
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 146
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Губернатор Павел Малков: «Серьезно занимаемся развитием здравоохранения, качественный подход к развитию каждого направления и медучреждения»
Губернатор Павел Малков заявил о развитии здравоохранения в регионе и качественном подходе к развитию каждого направления и медучреждения. Об этом он сообщил в ходе прямой линии с жителями региона, которая прошла 11 декабря и транслировалась на нескольких площадках: телеканалах ТКР и ОТР, частоте 93.2 радиостанции ТКР-ФМ, а также в официальной группе «Рязанская область» в социальных сетях.

Об этом заявил губернатор Павел Малков в ходе прямой линии с жителями региона, которая прошла 11 декабря и транслировалась на нескольких площадках: телеканалах ТКР и ОТР, частоте 93.2 радиостанции ТКР-ФМ, а также в официальной группе «Рязанская область» в социальных сетях.

Большое внимание в рамках прямой линии было уделено вопросам развития здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Серьезно занимаемся здравоохранением, качественный подход к развитию каждого направления и медучреждения. Совсем недавно поставил коллегам задачу, чтобы плановые операции проводились в течение месяца после ее назначения. Недопустимо, чтобы люди ждали. Отдельно занимаемся вопросом создания „зеленого коридора“ для пациентов, у которых подозрение на онкологическое заболевание. Мы должны обеспечить этому человеку мгновенное прохождение обследования и, при необходимости, лечения. Система здравоохранения огромная, включает много разных элементов, ее надо постоянно донастраивать. И мы над этим постоянно работаем», — подчеркнул губернатор.

В ходе общения с жителями, Губернатор отметил, что в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» идет активная работа по созданию современной реабилитационной базы для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей. В настоящее время они могут пройти курс лечения и восстановления в МСРЦ «Сосновый бор», оборудованным новейшим оборудованием и использующим уникальные практики.

«Сейчас есть достаточно широкий спектр возможностей для реабилитации, современное оборудование и замечательные специалисты. В регионе с 2023 года работает центр социального развития на улице Грибоедова. В Дашково-Песочне недавно отрыт новый центр реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата», — сказал губернатор, отвечая на вопрос рязанки о возможности пройти реабилитацию с ребенком-инвалидом.

Речь также шла о совершенствовании работы службы психиатрической помощи, в том числе материально-технической базы профильных учреждений. По словам губернатора, это направление нуждается в особом внимании. Он дал поручение министерству здравоохранения представить подробный доклад о существующих проблемах таких медучреждений и вариантах их решения. Также будет проработан вопрос дополнительного поощрения доноров. Глава региона отметил, что донорское движение в регионе развивается и поблагодарил активистов за бескорыстную помощь людям.

Прямую линию губернатора Павла Малкова с жителями региона можно посмотреть на официальной странице Рязанской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».