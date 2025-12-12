Губернатор Павел Малков: «Серьезно занимаемся развитием здравоохранения, качественный подход к развитию каждого направления и медучреждения»

Губернатор Павел Малков заявил о развитии здравоохранения в регионе и качественном подходе к развитию каждого направления и медучреждения. Об этом он сообщил в ходе прямой линии с жителями региона, которая прошла 11 декабря и транслировалась на нескольких площадках: телеканалах ТКР и ОТР, частоте 93.2 радиостанции ТКР-ФМ, а также в официальной группе «Рязанская область» в социальных сетях.

Большое внимание в рамках прямой линии было уделено вопросам развития здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Серьезно занимаемся здравоохранением, качественный подход к развитию каждого направления и медучреждения. Совсем недавно поставил коллегам задачу, чтобы плановые операции проводились в течение месяца после ее назначения. Недопустимо, чтобы люди ждали. Отдельно занимаемся вопросом создания „зеленого коридора“ для пациентов, у которых подозрение на онкологическое заболевание. Мы должны обеспечить этому человеку мгновенное прохождение обследования и, при необходимости, лечения. Система здравоохранения огромная, включает много разных элементов, ее надо постоянно донастраивать. И мы над этим постоянно работаем», — подчеркнул губернатор.

В ходе общения с жителями, Губернатор отметил, что в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» идет активная работа по созданию современной реабилитационной базы для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей. В настоящее время они могут пройти курс лечения и восстановления в МСРЦ «Сосновый бор», оборудованным новейшим оборудованием и использующим уникальные практики.

«Сейчас есть достаточно широкий спектр возможностей для реабилитации, современное оборудование и замечательные специалисты. В регионе с 2023 года работает центр социального развития на улице Грибоедова. В Дашково-Песочне недавно отрыт новый центр реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата», — сказал губернатор, отвечая на вопрос рязанки о возможности пройти реабилитацию с ребенком-инвалидом.

Речь также шла о совершенствовании работы службы психиатрической помощи, в том числе материально-технической базы профильных учреждений. По словам губернатора, это направление нуждается в особом внимании. Он дал поручение министерству здравоохранения представить подробный доклад о существующих проблемах таких медучреждений и вариантах их решения. Также будет проработан вопрос дополнительного поощрения доноров. Глава региона отметил, что донорское движение в регионе развивается и поблагодарил активистов за бескорыстную помощь людям.