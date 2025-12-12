Астрономы зафиксировали крупный протуберанец, оторвавшийся от Солнца

В последние сутки от Солнца отделился крупный протуберанец, сообщают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. На видео можно увидеть, как протуберанец отрывается от солнечной поверхности: плазменный вихрь поднимается вверх, затем отделяется и исчезает. В ИКИ РАН отметили, что это событие не связано с объектом 3I/ATLAS и не окажет влияния на Землю.

Фото: science.nasa.gov