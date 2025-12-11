«Зумер» стал словом 2025 года по версии портала «Грамота. ру»

Словом 2025 года портал «Грамота. ру» назвал «зумера». Как сообщили в пресс-службе проекта, второе место заняло слово «выгорание», третье — «ред-флаг».

В шорт-лист вошли 12 претендентов. Победителя определили по рейтинговому голосованию: филологи из разных регионов могли отметить от одного до трёх слов. Всего в выборе участвовали 469 экспертов из 23 научных и образовательных организаций Москвы, Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Калуги, Красноярска, Майкопа, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Челябинска и Череповца.

По данным «Грамоты», «зумер» стал абсолютным лидером — за него проголосовали 42% участников. В топе также оказались «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» (36%).

Фото: «Грамота. ру»