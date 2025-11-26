Рязанцам рассказали о льготах для доноров крови и плазмы

Юрист подчеркнула, что согласно статье 186 Трудового кодекса РФ, в день сдачи крови или ее компонентов донору предоставляется дополнительный оплачиваемый день отдыха с сохранением среднего заработка. Отсутствие на работе оформляется как исполнение общественной обязанности. Мягкова уточнила, что если в этот же день проходил предварительный медицинский осмотр — отпускных дней положено два. При этом амена отгула денежной компенсацией законом не предусмотрена.

Юрист из Рязани и эксперт просветительского проекта о донорстве «+Я» Людмила Мягкова, разъяснила права граждан, регулярно сдающих кровь. Информацию предоставили РЗН. Инфо в пресс-службе проекта.

Юрист подчеркнула, что согласно статье 186 Трудового кодекса РФ, в день сдачи крови или ее компонентов донору предоставляется дополнительный оплачиваемый день отдыха с сохранением среднего заработка. Отсутствие на работе оформляется как исполнение общественной обязанности. Мягкова уточнила, что если в этот же день проходил предварительный медицинский осмотр — отпускных дней положено два. При этом замена отгула денежной компенсацией законом не предусмотрена.

Если донация прошла в выходной или нерабочий день, работодатель обязан оплатить этот день как обычный рабочий.

Мягкова также рассказала, что регулярным донорам предоставляется право на первоочередное получение санаторно-курортных путевок по месту работы или учебы. Также донорам положена компенсация питания — в виде горячего питания или денежной выплаты (обычно от 400 до 700 рублей). По ее словам, для получения денежной компенсации необходимо подать письменное заявление на станции переливания.

Статус «Почетного донора России» присваивается при выполнении одного из условий: сдача цельной крови — 40 и более раз, сдача плазмы — 60 и более раз или смешанный вариант (например, 25 раз цельной крови + 15 раз плазмы и т. п. ).

Обладатели звания имеют право на первоочередное оказание медицинской помощи по программе ОМС, первоочередное получение путевок в санатории и ежегодную денежную выплату. В 2025 году ее размер — 18 тысяч 207 рублей.

В заключение Мягкова отметила, что донорство остается добровольным актом гражданской ответственности. Льготы и компенсации направлены на поддержку участников процесса, но не являются вознаграждением за донацию.

Фото — пресс-служба «Я+"