В Рязани разыскивают мужчину, который вышел из больницы и пропал
68-летний Александр Рябков пропал 11 декабря. По данным поисков, он вышел из больницы и не вернулся. Его приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы русые с проседью, светло-зеленые глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, черные штаны и черные шлепанцы. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

