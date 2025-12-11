В Рязани массово отключат холодную воду 12 декабря

Отключение затронет 6 улиц. В список попали сотни домов. Подробности по ссылке.

В Рязани массово отключат холодную воду 12 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».

В пятницу, 12 декабря, с 09:00 до 15:30 ресурса не будет по адресам:

11-й район, дома №№ 2, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 10, 10б, 12, 13-а, 14, 14-а, 15, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19, 19 корп.1, 20, 21, 22, 22 корп.2, 23, 24 корп.1, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 38-а, 39-а, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 корп.1, 52, 53, 55, 56, 57, 57 корп.1, 57 корп.2, 58, 59, 59-а, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68-а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76-а, 76, 77, 78, 79, 79 корп.1, 80, 81, 82, 83, 83 корп.1, 84, 85, 86-а, 88, 89, 90, 92, 93, 93 корп.1, 94, 95, 97, 98-а, 99, 100, 101, 101-а, 101б, 102, 103, 10-3а, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 115-а, 116, 117, 118;

7-й район, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11пом.2, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38 корп.1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 корп.1, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64;

8-й район, дома №№ 1, 2, 2 корп.2, -2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 24 корп.1, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37 корп.1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 корп.1, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 корп.1, 91-а, 92, 93, 94, 95, 96, 96 корп.1, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 105-а, 106, 106-а, 107, 107-а, 108, 109, 110, 110-а, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124 корп.1, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140-а, 141, 142, 143, 144, 145-145-а, 145-б, 146, 149, 150, 151, 151 корп.1, 152, 154, 155, 157, 158-а, 159, 161, 165, 166, 169, 174, 178, 178-а, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188-б.

Также c 09:30 до 16:00 холодную воду отключат по адресам: