В Рязани изменят движение общественного транспорта из-за праздничных мероприятий
В Рязани изменят движение общественного транспорта из-за праздничных мероприятий проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2026». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Движение общественного транспорта изменят из-за проведения праздничных мероприятий и закрытия движения по улице Ленина на участке от перекрестка с улицей Почтовой до Право-Лыбедской (Астраханский мост) 13 декабря с 16:00 до 22:00, 31 декабря с 21:00 до 03:00 1 января, 7 января с 16:00 до 22:00.
Автобусы будут ездить следующим образом:
- маршруты №№ 23, 46 М³, 65 М², 66 М², 75 М² и 99 М² от остановки «памятник Павлову» (в прямом и обратном направлениях) будут двигаться через улицу Право-Лыбедскую, Горького, Краснорядскую;
- маршруты №№ 7, 7А, 11, 13, 17, 47 М², 49 М², 53 М², 68 М³, 73 М² от остановки «памятник Павлову» (в прямом и обратном направлениях) следуют через улицу Право-Лыбедскую, Горького, Краснорядскую;
- маршрут № 77М2 от остановки «памятник Павлову» следуют через улицу Право-Лыбедскую, Горького, Краснорядскую, в обратном направлении — без изменения маршрута.
Троллейбусы:
- № 3 от остановки «Дом художника» следует по улице Маяковского, площади Мичурина, улицам Есенина, Горького, Новая, далее — по маршруту (в обоих направлениях следования);
- № 5 внутренний: от остановки «Дом Художника» следует по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина на разворот на площади Театральной, далее — по маршруту;
- № 5 наружный: от остановки «Приобанк» будет двигаться на разворот на площади Театральной, далее — через пл. Мичурина, ул. Маяковского на свой маршрут;
- № 10 от остановки «Дом художника» следует по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина на разворот на площади Театральной (в обоих направлениях следования).
Ранее стало известно, что в Рязани из-за проведения мероприятий «Новогодней столицы» перекроют ряд улиц.