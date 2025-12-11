В Рязани изменят движение общественного транспорта из-за праздничных мероприятий

Автобусы будут ездить следующим образом: маршруты №№ 23, 46 М³, 65 М², 66 М², 75 М² и 99 М² от остановки «памятник Павлову» (в прямом и обратном направлениях) будут двигаться через улицу Право-Лыбедскую, Горького, Краснорядскую; маршруты №№ 7, 7А, 11, 13, 17, 47 М², 49 М², 53 М², 68 М³, 73 М² от остановки «памятник Павлову» (в прямом и обратном направлениях) следуют через улицу Право-Лыбедскую, Горького, Краснорядскую; маршрут № 77М2 от остановки «памятник Павлову» следуют через улицу Право-Лыбедскую, Горького, Краснорядскую, в обратном направлении — без изменения маршрута.