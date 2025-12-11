В Рязани из-за проведения мероприятий «Новогодней столицы» перекроют ряд улиц

Рязань
Из-за проведения праздничных мероприятий проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2026» временно закроют движение транспорта на следующих участках: по части дороги от Новослободской улицы до дома № 36 по Лево-Лыбедской улице с 08:00 12 декабря до 20:00 10 января в дни проведения массовых мероприятий на Лыбедском бульваре; от перекрестка улиц Николодворянской и Полонского по территории Лево-Лыбедской улицы и Посадского переулка до перекрестка Посадского переулка с Новослободской улицей 13 декабря с 08:00 до 22:00, с 08:00 31 декабря до 03:00 1 января, 7 января с 08:00 до 22:00.

Из-за проведения мероприятий проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2026» в городе перекроют ряд улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Из-за проведения праздничных мероприятий временно закроют движение транспорта на следующих участках:

  • по части дороги от Новослободской улицы до дома № 36 по Лево-Лыбедской улице с 08:00 12 декабря до 20:00 10 января в дни проведения массовых мероприятий на Лыбедском бульваре;
  • от перекрестка улиц Николодворянской и Полонского по территории Лево-Лыбедской улицы и Посадского переулка до перекрестка Посадского переулка с Новослободской улицей 13 декабря с 08:00 до 22:00, с 08:00 31 декабря до 03:00 1 января, 7 января с 08:00 до 22:00;
  • по Астраханскому мосту 13 декабря с 16:00 до 22:00, с 21:00 31 декабря до 03:00 1 января, 7 января с 16:00 до 22:00;
  • по Театральной площади 17 декабря с 08:00 до 14:00;
  • по части улицы от перекрестка улиц Николодворянской и Полонского до дома № 12 по Николодворянской улице 24 декабря с 08:00 до 13:00.

Кроме того, ограничат парковку частного транспорта на следующих участках:

  • части дороги от Новослободской улицы до дома № 36 по Лево-Лыбедской улице с 06:00 13 декабря до 20:00 10 января в дни проведения массовых мероприятий на Лыбедском бульваре;
  • съезда к стадиону «Рязань Арена» ГАУ ДО РО «СШОР «Олимпиец» со стороны улицы Маяковского и территории парковки, прилегающей к стадиону «Рязань Арена» ГАУ ДО РО «СШОР «Олимпиец» с 20:00 12 декабря до 21:00 13 декабря, с 20:00 30 декабря до 03:00 1 января, с 20:00 6 января до 21:00 7 января;
  • парковки на площадке у дома № 21 по Соборной площади с 20:00 12 декабря до 21:00 13 декабря, с 20:00 30 декабря до 03:00 1 января, с 20:00 6 января до 21:00 7 января;
  • частей Лево-Лыбедской и Николодворянской улиц и Посадского переулка, прилегающих к территории филиала ФКП «Росгосцирк», с 06:00 12 декабря до 22:00 13 декабря, с 20:00 30 декабря до 03:00 минут 1 января, с 20:00 6 января до 22:00 7 января;
  • Театральной площади 17 декабря с 08:00 до 14:00;
  • части улицы от перекрестка улиц Николодворянской и Полонского до дома № 12 по Николодворянской улице 24 декабря с 08:00 до 13:00;
  • Монастырской площади поселка Солотча с 20:00 1 января до 15:00 2 января.

Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.