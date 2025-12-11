В Рязани из-за проведения мероприятий «Новогодней столицы» перекроют ряд улиц

Из-за проведения праздничных мероприятий проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2026» временно закроют движение транспорта на следующих участках: по части дороги от Новослободской улицы до дома № 36 по Лево-Лыбедской улице с 08:00 12 декабря до 20:00 10 января в дни проведения массовых мероприятий на Лыбедском бульваре; от перекрестка улиц Николодворянской и Полонского по территории Лево-Лыбедской улицы и Посадского переулка до перекрестка Посадского переулка с Новослободской улицей 13 декабря с 08:00 до 22:00, с 08:00 31 декабря до 03:00 1 января, 7 января с 08:00 до 22:00.