В Госдуме рассмотрели вероятность блокировки сервисов Google

В России могут ввести ограничения на все сервисы Google из-за угрозы безопасности персональных данных и экономики, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Андрея Свинцова. Он отметил, что Google хранит данные пользователей за границей, что создает риски для российского бизнеса и экономического мониторинга. Свинцов подчеркнул тенденцию к «мягкому выдавливанию» американских технологий и призвал перейти на отечественные IT-решения. Госдума уже поддержала в первом чтении законопроект, усиливающий защиту персональных данных при их передаче за рубеж, который получил поддержку правительства.

В России могут быть введены ограничения на все сервисы Google, что связано с необходимостью защиты персональных данных и сохранения государственной экономики. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова.

Он отметил, что Google продолжает хранить данные пользователей за пределами страны, что представляет собой угрозу для бизнеса в России, который использует эти сервисы для хранения критически важной информации.

Свинцов подчеркнул, что использование сервисов Google создает риски мониторинга состояния российской экономики, что может повлиять на корректировку международных санкций. Он также выразил мнение о том, что в стране наблюдается тенденция к «мягкому выдавливанию» американских технологий, и призвал к переходу на отечественные IT-решения.

Госдума уже приняла в первом чтении проект поправок в закон «О персональных данных», которые могут усилить защиту данных россиян при их передаче за границу. Правительство поддержало этот законопроект.